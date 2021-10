Venezuela: dal 17 al 20 ottobre nuova sessione di dialogo governo-opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima tornata di incontri, sostenuta a Città del Messico dal 3 al 6 settembre, sono stati raggiunti i primi due “accordi parziali” - Un’azione “apolitica” per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e un sostegno congiunto alla rivendicazione territoriale della Guyana Esequiba - e fissate l'agenda del dibattito per il prosieguo dei lavori. Nella nuova riunione, che secondo alcune fonti dovrebbe tenersi entro la fine di settembre, le parti discuteranno – su richiesta delle opposizioni – del sistema della giustizia e delle garanzie costituzionali ad esso collegate. Per iniziativa del governo, si tornerà a discutere di accesso ai fondi per affrontare la crisi pandemica, compresa la possibile richiesta di Diritti speciali di prelievo al Fondo monetario internazionale (Fmi). (segue) (Vec)