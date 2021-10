Roma 2021: Michetti, intesa con Bertolaso, non ho tessere partito ma progetto indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo trovato una perfetta intesa con Guido Bertolaso e mi metterò a completa disposizione di un progetto di rilancio della città con dei fuoriclasse. Roma merita i fuoriclasse e io sono indipendente dai partiti, non ho tessere, amo la città, non faccio parte del palazzo e non garantisco la continuità in termini assoluti, non ho necessità di garantire ciò che viene dal passato perchè non ho tessere di partito" ma "garantirò solo quello che va bene in termini di risorse umane e procedimenti amministrativi in corso". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in occasione di un incontro nel quartiere Talenti con Fratelli d'Italia ed esponenti della sua lista civica. "Chi lavora bene, a prescindere dalle tessere di partito e dai pregiudizi, avrà la protezione del sindaco perchè a noi quello che interessa è avere una città che sia rispettata in tutto il mondo", ha aggiunto. In linea generale Michetti ha ribadito: "Restituiremo a Roma il decoro, tutto dovrà essere in un sistema di regole per avere una città pulita ed efficiente, perchè quello che vogliono i turisti lo vogliono anche i cittadini di Roma. Roma dovrà tornare a essere una Capitale pulita ed efficiente, molto più illuminata di notte e sicura. Per il decoro urbano punteremo moltissimo anche sull'igiene urbana".(Rer)