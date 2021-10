Fd'I: Meloni, non ci faremo intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuna indulgenza da parte nostra nei confronti di questi violenti che vanno identificati e perseguiti. Per la sinistra, per i grandi media, la questione è semplice: è la violenza fascista, basta condannare quella ed abbiamo risolto tutto”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook, in merito a quanto accaduto durante il corteo no green pass di due giorni fa, a Roma. “Poco importa che non c’è da parte nostra alcuna nostalgia del regime fascista, poco importa che non ci sia alcun tipo di collegamento, di rapporto tra noi e Forza nuova né potrebbe mai esserci, visto che oltre tutto sono molto più utili alla sinistra che alla destra. Per la sinistra noi siamo il mostro - ha continuato la parlamentare -. Qual è l’obiettivo di questa strategia? Ce lo spiega bene il vicesegretario del Pd, Provenzano, in un tweet in cui scrive che ‘Giorgia Meloni è fuori dall’arco democratico repubblicano’. Il che significa, a norma di legge, che anche noi, il primo partito italiano, andremmo sciolti, magari con il voto a maggioranza di Movimento cinque stelle e Partito democratico in Parlamento. Questo è il gioco”. (segue) (Rin)