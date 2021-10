Fd'I: Meloni, non ci faremo intimidire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni ha aggiunto: “Il governo non può essere contestato né in piazza né in Parlamento, come nei regimi, quei regimi contro cui la sinistra dice di volerci difendere. Ovviamente il segretario del Pd, Enrico Letta, che ogni giorno ci dispensa lezioni di ogni genere, non prende le distanze dal suo vice con la stessa nettezza che chiede a noi ogni tre minuti, perché loro possono tutto. Spero che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e chiunque abbia a cuore - come noi - la democrazia prendano apertamente le distanze dalle pericolose parole del vicesegretario del Pd. In ogni caso, Fratelli d’Italia non intende farsi intimidire - ha concluso la leader di Fd’I -, continueremo a batterci al fianco degli italiani, sempre a testa alta”. (Rin)