Egitto: ministero Salute vieta ingresso nei luoghi di lavoro a dipendenti statali non vaccinati

- Il ministero della Salute dell’Egitto ha disposto il divieto per i dipendenti statali non vaccinati contro il Covid-19 di ingresso nel luogo di lavoro. E’ quanto emerge da un documento diramato ai lavoratori impiegati nell’amministrazione pubblica dal ministero della Salute e visionato da “Agenzia Nova”. Il divieto diventerà effettivo a partire dall’11 dicembre. In base a quanto riporta il documento, il dipendente a cui non è stato ancora somministrato il vaccino dovrà presentare ogni tre giorni un tampone Pcr negativo. Dalla misura sono escluse le donne in gravidanza o che si trovano nel periodo di allattamento.(Cae)