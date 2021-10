© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amicizia tra Italia e Germania è fondamentale, non solo per le relazioni bilaterali, ma anche per tutta l'Ue. È quanto dichiarato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro che ha avuto oggi a Berlino con l'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier. (Geb)