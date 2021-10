© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 12 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 11, in videoconferenza l’assessore all’Ambiente porta i saluti all’evento nazionale sulle strategie regionali per lo sviluppo sostenibileore 11.30, Torino, Sala della Trasparenza della Regione, il presidente della Regionee l’assessore all’Istruzione partecipano alla conferenza stampa di bilancio sulla scuola, a un mese dall’inizio dell’anno scolasticoore 18, Torino, Museo dell'Automobile, corso Unità d'Italia 40, l’assessore al Bilancio partecipa al “Tributo Aldo Brovarone”ore 12.30, Torino, Sala della Trasparenza della Regione, il presidente della Regione partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Piano per la vaccinazione antinfluenzale (Rpi)