Green pass: Bernini (FI), opposti estremismi minano convivenza civile

- "La spirale di violenza va fermata subito, prima che il Paese torni a vivere una stagione di opposti estremismi che minano la convivenza civile. Dopo le devastazioni di Roma a opera di gruppi di estrema destra, i gravi fatti di stamani a Torino sono un altro segnale del rinascente clima di violenza, questa volta ad opera dei sindacati di base e di frange della sinistra estrema". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Deve far riflettere questa convergenza contro il green pass, che non è il frutto avvelenato di un regime, come sostengono questi avventurieri che vorrebbero imporre la dittatura delle minoranze organizzate", aggiunge.(Com)