Roma 2021: Adinolfi (Pdf), Cgil non manifesti nel sabato del silenzio elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (Pdf), contesta la manifestazione di sabato prossimo della Cgil con Cisl e Uil: "Trovo incredibile che si autorizzi l’organizzazione per sabato 16, giornata di silenzio elettorale per i ballottaggi in molte città tra cui Roma, una manifestazione nazionale Cgil di chiara connotazione politica proprio a Roma - dichiara in una nota Adinolfi -. Evidentemente qualcuno vuol far salire la tensione. Chi autorizza questa marcia a Roma, sa che a Roma si vota e poiché la Cgil non è un soggetto neutrale nella sfida tra l’ex esponente della Fgci e del Pci Roberto Gualtieri e il rivale Enrico Michetti, se Maurizio Landini fosse intellettualmente onesto non manifesterebbe nel sabato di silenzio elettorale ma in qualsiasi altro giorno". (Com)