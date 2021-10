Stellantis: Palombella-Ficco (Uilm), garanzie per accorpamento Mirafiori e Grugliasco, avanti con Tavolo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte della scelta di accorpare i due siti torinesi di Mirafiori Carrozzerie e di Agap Grugliasco, dichiarata oggi da Stellantis all’incontro tenutosi presso il ministero dello Sviluppo economico, chiediamo formali garanzie per i lavoratori sul versante della tutela occupazionale e delle missioni produttive, nonché delle condizioni di lavoro". Lo dichiarano in una nota Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto. "Stellantis ha assicurato - spiegano Palombella e Ficco - che la produzione attuale di Grugliasco, vale dire Maserati Ghibli e Quattroporte, verrà trasferita con tutti gli occupati a Mirafiori, dove già si producono la Fiat 500 elettrica, la Maserati Levante ed è in corso di lancio la Maserati sportiva. Inoltre Stellantis ha prefigurato che nel futuro piano industriale post 2024 a Torino resteranno sia la piattaforma Maserati sia la produzione della Fiat 500, che col tempo diventerà esclusiva per il venir meno della linea endotermica attualmente prodotta in Polonia. Ma noi rivendichiamo che l’impegno alla piena tutela occupazionale ed alle future misure produttive sia formalizzato e per questo abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti e confronti da svolgersi in sede sindacale a Torino. Pensiamo che occorra un accordo anche sulle condizioni di lavoro da applicare, quali ad esempio il rispetto delle regole ergonomiche sulle future linee, nonché la maturazione dei premi e dei ratei degli istituti salariali indiretti e differiti, per alleviare le ricadute economiche dei fermi produttivi". (segue) (Com)