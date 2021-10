Stellantis: Palombella-Ficco (Uilm), garanzie per accorpamento Mirafiori e Grugliasco, avanti con Tavolo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stellantis oggi ha confermato - proseguono Palombella e Ficco - nei tempi originariamente previsti il piano di lanci del prossimo anno, nonostante la crisi dei semiconduttori, in particolare della Maserati Grecale a Cassino e della Alfa Tonale a Pomigliano; è stato fatto un importante cenno anche a Termoli, relativamente alla annunciata costruzione della Gigafactory, che accogliamo come la migliore risposta possibile alla nostra richiesta di investire sulle nuove tecnologie di elettrificazione. In ogni caso il tavolo ministeriale con Stellantis deve proseguire fino alla definizione di una missione produttiva per tutti gli stabilimenti italiani. Il ruolo del Governo, non solo di garante ma anche di supporto, è fondamentale, giacché ci troviamo in un momento cruciale e difficilissimo. Stiamo difatti attraversando contestualmente un delicatissimo processo di integrazione fra Fca e Psa, una storica trasformazione dell’intero settore automotive per elettrificazione e guida autonoma, una crisi di approvvigionamento di materiali e in particolare di semiconduttori che promette di portarsi ancora a lungo". (segue) (Com)