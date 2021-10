Stellantis: Palombella-Ficco (Uilm), garanzie per accorpamento Mirafiori e Grugliasco, avanti con Tavolo governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parallelo al tavolo con Stellantis - concludono Palombella e Ficco - dovrà proseguire anche quello di settore, convocato per il giorno 13 ottobre, con l’ambizione di affrontare le questioni di fondo da cui dipende la competitività e in molti casi la sopravvivenza di molte imprese della componentistica. Speriamo che il Governo si attivi sia per cercare di ripristinare il prima possibile le forniture di semiconduttori sia per favorire riconversioni industriali e attrarre investimenti su tecnologie innovative come l’idrogeno. L’Italia sembra purtroppo in grave ritardo rispetto alle altre potenze industriali, che sostengono e promuovono i loro campioni industriali nazionali". (Com)