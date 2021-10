Covid: Meloni, sinistra accolga nostra proposta per manifestazione comune contro ogni violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ferma condanna di ogni gruppo violento che ha inquinato le manifestazioni di sabato, compresi i gruppi anarchici e dei centri sociali delle manifestazioni di Milano e Torino. Quelli che il Pd e la sinistra non sono mai riusciti a condannare oppure quelle violenze vanno bene?”. Lo ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook, in merito ai cortei no green pass. “Perché se la violenza è violenza ed è sempre da condannare e da combattere - ha aggiunto la parlamentare -, come pensiamo noi, allora ci aspettiamo che la sinistra accolga la nostra proposta di una manifestazione comune, magari non nel giorno del silenzio elettorale, contro ogni violenza e di una mozione comune per prendere provvedimenti nei confronti di tutte le organizzazioni responsabili di violenze e devastazioni. Se non lo fa, si capirà ancora una volta che non le interessa combattere la violenza: le interessa usare questi episodi per tornaconto personale, magari per risollevare le sorti dei candidati del Pd alle elezioni di domenica”. (Rin)