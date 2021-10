Ue: Mattarella, necessario pensare a come incrementare integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario pensare a come incrementare l'integrazione nell'Ue. L'Europa è uno strumento per aiutare e far crescere, non per esercitare forme di controllo. È quanto dichiarato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro che ha avuto oggi a Berlino con l'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier. I due capi di Stato hanno affrontato la questione delle divisioni all'interno dell'Unione europea. Secondo Mattarella, l'Ue deve presentare orizzonti che convincano le opinioni pubbliche e questo è possibile. Il presidente della Repubblica ha poi evidenziato che la transizione ecologica va gestita in chiave di integrazione europea, perché nessuno Stato membro può farcela da solo. (Geb)