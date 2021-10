© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come è possibile che sia stato permesso a quattro imbecilli a Roma, Torino, Milano di far degenerare quelle manifestazioni pacifiche? Perché nessuno li ha fermati? Perché, ancora una volta, il ministero dell’Interno era così impreparato?”. Lo ha sottolineato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook, in merito ai cortei contro il certificato verde di due giorni fa. (Rin)