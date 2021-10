G20: Di Stefano, a Sorrento cercheremo di dare contributo a dibattito su commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministeriale del G20 di Sorrento cercherà di dare il suo contribuito al dibattito internazionale sul commercio. Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. "Che onore accogliere a Sorrento le delegazioni internazionali del G20, insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e in particolare incontrare nuovamente Katherine Tai, rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, dopo gli ultimi incontri in ambito G7 e Ocse", ha scritto Di Stefano. "Abbiamo molto da fare", ha aggiunto il sottosegretario. (Res)