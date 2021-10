Regno Unito: attivisti Greenpeace bloccano il traffico a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti della nota organizzazione ambientalista Greenpeace hanno bloccato il traffico al di fuori del numero 10 di Downing Street, residenza del primo ministro, per manifestare contro il progetto di un giacimento petrolifero al largo delle Isole Shetland, in Scozia. Sedici manifestanti si sono chiusi in alcuni barili ed hanno eretto una statua del premier Boris Johnson che è stata successivamente sporcata con dell'olio. Una targa sulla statua alta 3,6 metri recitava "Il giacimento petrolifero di Cambo: il monumentale fallimento climatico di Boris Johnson". La manifestazione ha richiesto l’intervento della polizia, che è giunta a Whitehall per rimuovere il blocco imposto dagli attivisti. Il nuovo giacimento di Cambo, in attesa di approvazione, avrà la capacità di estrarre 150 milioni di barili di petrolio. Si prevede che avrà una vita operativa sino al 2050, data in cui il Regno Unito si è impegnato a raggiungere quota zero emissioni di CO2. Il giacimento produrrebbe emissioni equivalenti a un massimo di 18 centrali a carbone all'anno e sarebbe, secondo Greenpeace, un "disastro climatico". (Rel)