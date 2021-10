Regno Unito: Stace (Uk Steel), governo eroghi sussidi al comparto siderurgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore siderurgico britannico ha chiesto sussidi a breve termine al governo per sopravvivere all'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia. Gareth Stace, direttore generale dell'ente commerciale Uk Steel, ha dichiarato all'emittente “Sky News” che il comparto industriale, che impiega 31 mila persone nel Regno Unito, ha bisogno di un aiuto temporaneo per "proteggerlo" dall'aumento dei costi del gas e dell'elettricità. Stace ha aggiunto che "se il governo non interviene”, il rischio delle perdite di posti di lavoro è molto elevato, con ripercussioni anche sul resto dei contribuenti. Alcuni produttori di acciaio hanno già sospeso la produzione a causa dei prezzi elevati e tali interruzioni stanno diventando sempre più lunghe e frequenti. Stace ha chiesto al primo ministro, Boris Johnson, di raggiungere un’unità in seno al governo per garantire dei sussidi al comparto industriale siderurgico. (Rel)