Ue-Ucraina: domani vertice bilaterale su accordo di associazione, Covid e integrità territoriale (2)

- In merito all'impatto della pandemia di Covid, l'Ue ha mobilitato 190 milioni di euro come pacchetto di sostegno e 1,2 miliardi di euro sotto forma di assistenza macrofinanziaria. Inoltre, l'Ue ha adottato la decisione sulla compatibilità del certificato digitale Covid dell'Ue e del certificato digitale ucraino e questo dovrebbe facilitare la circolazione delle persone durante le restrizioni. Sul fronte delle relazioni con Mosca, i leader discuteranno le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2021 in cui i Ventisette hanno ribadito che la piena attuazione degli accordi di Minsk rimane la condizione chiave per qualsiasi cambiamento sostanziale della posizione dell'Ue nelle sue relazioni con la Russia. L'Ue ha esteso le sue sanzioni economiche alla Russia, la cui durata rimane legata alla piena attuazione degli accordi di Minsk. (Beb)