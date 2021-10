Etiopia: portavoce Tplf, esercito federale e truppe alleate lanciano "offensiva finale" nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe federali etiopi ed i suoi alleati hanno lanciato oggi "l'offensiva finale" contro i combattenti del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), lanciando attacchi "coordinati su tutti i fronti". Lo ha dichiarato il portavoce del governo commissariato dello Stato regionale del Tigrè e del Tplf, Getachew Reda, precisando che carri armati, aerei da combattimenti e droni fanno parte dell'artiglieria usata in queste ore contro di loro. Secondo il portavoce, l'offensiva annunciata dal governo del primo ministro Abiy Ahmed la scorsa settimana è ora "in pieno svolgimento". "Come ripetutamente minacciato e telegrafato al pubblico nazionale e internazionale, l'offensiva finale d(el premier) Abiy per invadere di nuovo il Tigrè, brutalizzare ed umiliare il nostro popolo e ricominciando il suo genocidio è iniziata", si legge nel comunicato del Tplf, in cui si precisa che "nella mattina di oggi, 11 ottobre, l'esercito etiope sostenuto dalle milizie Amhara ha lanciato un'offensiva coordinata su tutti i fronti". "La guerra non è, e non è mai stata, la prima opzione per il governo del Tigrè", prosegue Reda, ricordando di aver "ripetutamente chiesto (al governo federale) il rispetto di un cessate il fuoco", ma aggiungendo che i tigrini sono "stati trascinati in una guerra che non vogliono ma devono vincere per la propria sopravvivenza". (segue) (Res)