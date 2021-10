Etiopia: portavoce Tplf, esercito federale e truppe alleate lanciano "offensiva finale" nel Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità del Tplf - prosegue ancora Reda - è quella di "cercare una risoluzione alla crisi che permetta di ristabilire lo status quo precedente, nel quale qualsiasi forza militare che invade i territori costituzionalmente stabiliti del Tigrè deve ritirarsi". Il riferimento, citato, è alle forze dell'esercito etiope, eritreo, amhara e a tutti gli alleati di Addis Abeba nel conflitto, che prosegue ormai da oltre 11 mesi. Se il governo etiope continuerà tuttavia nel suo "percorso predatorio per mettere in ginocchio il popolo del Tigrè", conclude Reda, i combattenti del Tplf non avranno "altra scelta che difendere quel popolo". L'avvio dell'offensiva è l'ultimo atto di un conflitto scatenato il 3 novembre del 2020 da un attacco del Tplf ad una postazione federale nella regione. Su quel "casus belli", il premier Ahmed - vincitore del premio Nobel per la pace nel 2019 - ha lanciato un'offensiva annunciata come fulminea ma che si è poi trascinata per mesi, con alterne fortune militari. L'avvio di una controffensiva tigrina, a giugno scorso, ha creato uno stallo nel conflitto, con l'aggravarsi di una già precaria situazione umanitaria e il blocco degli aiuti inviati alle migliaia di persone che nell'ultimo anno sono state costrette a sfollare a causa delle violenze. La convinzione, da entrambe le parti, di poter vincere militarmente questo confronto rende tuttora improbabile un dialogo fra il governo di Ahmed - che lunedì scorso ha giurato per un nuovo mandato di cinque anni - e i combattenti tigrini. Inutili si sono rivelate fino ad ora le ripetute denunce internazionali di crimini di guerra e le sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti a chiunque se ne fosse macchiato. (segue) (Res)