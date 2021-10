Etiopia: portavoce Tplf, esercito federale e truppe alleate lanciano "offensiva finale" nel Tigrè (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine agosto un rapporto dell’Europe External Policy Advisors (Eepa), centro studi con sede in Belgio, riferiva che le truppe eritree di stanza in Etiopia avevano inviato i rinforzi nel Tigrè occidentale e si stavano preparando ad una nuova offensiva contro le Forze di difesa del Tigrè (Tdf), il braccio armato del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Fonti citate dal sito somalo “Garowe Online” avevano in effetti confermato che le truppe eritree si stavano muovendo verso la regione di Afar in preparazione dell’offensiva nel Tigrè, aggiungendo che lo scorso 18 agosto il primo ministro etiope Abiy Ahmed si è recato segretamente in Eritrea per discutere con le controparti di Asmara i dettagli dell’imminente offensiva. Nel frattempo sono proseguiti i combattimenti tra le Tdf e la Forza di difesa nazionale etiope (Endf) – queste ultime coadiuvate dalle truppe eritree e da quelle amhara –, mentre l’Esercito di liberazione oromo (Ola) – che ad agosto ha annunciato un’alleanza militare con i tigrini per rovesciare il premier Ahmed – ha esteso l’occupazione delle aree rurali nella regione dell’Oromia e ha preso il controllo su alcune vie di comunicazione strategiche. (segue) (Res)