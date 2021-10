Etiopia: portavoce Tplf, esercito federale e truppe alleate lanciano "offensiva finale" nel Tigrè (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la settimana dal 14 al 20 agosto, prosegue il rapporto, i combattimenti sono proseguiti su almeno quattro fronti nella regione di Amhara: Debark (città situata lungo la strada che conduce dal Tigrè a Gondar), Sekota (lungo la strada che dal Tigrè conduce a Lalibela), Debre Tabor (situata fra Weldia e Bahar Dar) e Winchale (fra Weldia e Dessie). Inoltre, l’Endf ha lanciato una controffensiva nel Tigrè dalla regione di Afar, lanciando attacchi contro il fianco est delle Tdf, mentre sono stati segnalati combattimenti vicino a Chifra (Afar) e Mehoni (Tigrè). Nello stesso periodo il premier Ahmed ha anche effettuato una visita in Turchia durante la quale ha siglato una serie di accordi di cooperazione finanziaria e militare con le autorità di Ankara: secondo le stesse fonti citate nel rapporto Eepa, nel corso dei colloqui si sarebbe discusso con ogni probabilità anche della fornitura di tecnologia per droni che, agli occhi del premier etiope, potrebbe rappresentare un vantaggio decisivo per l’Endf e fonti a conoscenza della questione affermano che da allora i droni turchi sono stati schierati ad Addis Abeba. (segue) (Res)