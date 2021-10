Etiopia: portavoce Tplf, esercito federale e truppe alleate lanciano "offensiva finale" nel Tigrè (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nei mesi scorsi fonti vicine all’amministrazione tigrina citate dal sito d’informazione “Eritrea Hub” avevano riferito che le autorità dell’Etiopia, con l’ausilio di tecnici turchi, stavano lavorando alla costruzione di dieci droni i cui materiali sono stati forniti dalla Turchia. Secondo le stesse fonti, i droni vengono utilizzati sia per la sorveglianza che per l’uso tattico e sono in fase di costruzione in un centro di addestramento di proprietà dell’Agenzia di intelligence e sicurezza etiope (Insa). Inoltre, stando a quanto riferito da “Eritrea Hub”, sarebbe in fase di costruzione anche una pista da cui lanciare i droni, situata a una decina di chilometri dal centro di Addis Abeba. Non è la prima volta che giungono segnalazioni simili da quando è scoppiata la guerra nel Tigrè. Nelle prime settimane di conflitto, il portavoce del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), Getachew Reda, aveva infatti accusato le forze federali etiopi impegnate nell’offensiva regionale di fare ricorso a droni forniti dagli Emirati Arabi Uniti, mentre di recente speculazioni simili – che al momento non hanno trovato riscontri ufficiali – hanno riguardato il presunto utilizzo di droni iraniani da parte dell’Endf. (Res)