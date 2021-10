Italia-Francia: inaugurato primo Forum economico tra imprese francesi e imprese delle Regioni del Mezzogiorno a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo Forum economico Francia-Regioni del Mezzogiorno è stato inaugurato oggi al Consolato Generale di Francia a Napoli, in presenza di Franck Riester, vice ministro francese dell'Europa e degli Affari esteri, incaricato per il Commercio estero e l’Attrattività, di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, di Gaetano Manfredi, neoeletto sindaco di Napoli, di Vito Grassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale e vice presidente di Confindustria e di Denis Delespaul, presidente della Camera di commercio e d’industria Francia-Italia. Ad accogliere gli ospiti Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, e Laurent Burin des Roziers, console generale. Come riferisce una nota, questa prima riunione del Forum ha visto la partecipazione di più di 30 aziende italiane e francesi con attività nel Mezzogiorno nell’ambito dell’energia, della costruzione, dell’agroalimentare, del trasporto o dei servizi. Con il sostegno della Camera di commercio e d’industria Francia-Italia, il nuovo forum prevedrà un incontro economico regionale annuale e una declinazione in circoli locali per incontri regolari in diverse città del Mezzogiorno. Questi incontri permetteranno una più stretta collaborazione tra imprese francesi e le loro filiali attive nel Sud Italia e le imprese italiane meridionali che hanno investito in Francia o che sono interessate a farlo. (segue) (Com)