Italia-Francia: inaugurato primo Forum economico tra imprese francesi e imprese delle Regioni del Mezzogiorno a Napoli (2)

- In apertura del forum, il ministro francese Riester ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami tra le imprese del tessuto economico del mezzogiorno e le imprese francesi, affermando che “questo primo forum bi-nazionale delle imprese francesi e del Mezzogiorno è innanzitutto una testimonianza dell'intensità delle nostre relazioni economiche : per l’Italia, la Francia rappresenta il terzo paese di stabilimento con 2.100 imprese italiane sul suo territorio, e la Francia è il secondo partner commerciale dell'Italia e il primo investitore con 2.000 filiali francesi in Italia. Ma questo forum mostra anche possiamo andare molto oltre che ci sono ancora molte prospettive di crescita in questa relazione economica, che dobbiamo sfruttare per raccogliere tutti gli effetti positivi del rilancio delle nostre economie. La Francia, al primo posto in Europa nel 2020 per l'accoglienza degli investimenti internazionali secondo il barometro EY da due anni, è molto aperta agli investimenti e le aziende del Mezzogiorno vi troveranno opportunità di sviluppo. L'investimento incrociato contribuisce alla creazione di campioni industriali europei e mondiali e rafforza la sovranità economica europea di cui sia la Francia che l'Italia hanno bisogno nella ripresa.” (segue) (Com)