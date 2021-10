Italia-Francia: inaugurato primo Forum economico tra imprese francesi e imprese delle Regioni del Mezzogiorno a Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione attiva delle imprese a questi incontri permetterà di aumentare le prospettive di commercio e di investimento per le imprese della Francia e del Mezzogiorno, come ricordato da Grassi che ha dichiarato: “Questa lodevole iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia cade in un momento particolarmente favorevole per il Mezzogiorno e tutta l’Italia, per le numerose e significative azioni di sviluppo, di innovazione e cambiamento tecnologico, grazie al sostegno di consistenti risorse messe a disposizione dall’Europa e dal bilancio italiano. La nostra economia sta attraversando una fase di ripresa molto sostenuta, della quale il Mezzogiorno saprà sicuramente approfittare per riprendere un nuovo percorso di crescita dopo decenni di difficoltà e di declino. Allo stesso tempo, in quest’area, si stanno concentrando risorse finanziarie mai viste prima d’ora, destinate ad aumentarne la competitività e a favorirne il riequilibrio socioeconomico: investimenti in infrastrutture, scuola, pubblica amministrazione, sanità, energia, ambiente e digitalizzazione; sostegni alla ricerca, all’innovazione, agli investimenti produttivi e alla valorizzazione del capitale umano. Tutti interventi che mirano all’attrazione di nuovi investimenti, interni ed esteri, su cui anche le imprese francesi ed europee potranno contare per aumentare e qualificare la loro presenza nel Mezzogiorno. È un approccio lungimirante e apprezzabile quello di focalizzare l’attenzione delle opportunità socioeconomiche che il nostro Sud può offrire all’investimento estero, puntando su un’area oggettivamente in ritardo, ma che, anche per questo, possiede potenzialità più ampie di sviluppo, sfruttando e valorizzando opportunità già presenti e pronte al decollo, come la portualità e la logistica, centri di ricerca pubblica e privata, università e laboratori spesso all’avanguardia e soprattutto un capitale umano qualificato e disponibile”. (segue) (Com)