Italia-Francia: inaugurato primo Forum economico tra imprese francesi e imprese delle Regioni del Mezzogiorno a Napoli (4)

Delespaul, presidente della Camera di commercio e d'industria Francia-Italia, ha sottolineato: "La missione della CCI France Italie è quella di contribuire allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni commerciali tra la Francia e l'Italia e di offrire opportunità di incontro, scambio e business per tutte le aziende della Comunità d'Affari franco-italiana. Con questa iniziativa la Chambre potrà estendere i propri servizi in un'area dove attualmente non è presente e dove invece il potenziale è molto alto. All'inizio degli anni 90 ho fondato uno istituto finanziario di leasing con filiali sul intero territorio italiano oggi leader in Italia. Per un lungo periodo ho potuto verificare sul campo che a Napoli e in altre città del Mezzogiorno si respira energia e vitalità e ho riscontrato una grande capacità da parte degli imprenditori di associarsi e cooperare in maniera creativa e costruttiva. Ritengo che il vero motore per lo sviluppo del Mezzogiorno siano proprio gli imprenditori ed è loro che desideriamo coinvolgere con iniziative concrete e tavoli di discussione tematici così da supportarli nei loro progetti di sviluppo, crescita ed internazionalizzazione".