Italia-Francia: inaugurato primo Forum economico tra imprese francesi e imprese delle Regioni del Mezzogiorno a Napoli (5)

- Una cinquantina di imprese italiane con sede nel Mezzogiorno hanno aperto una sede in Francia o intendono farlo. Le regioni del Mezzogiorno rappresentano un territorio d’eccellenza pieno di opportunità: hanno delle università rinomate, nonché dei centri di ricerca e di savoir-faire in vari settori come l’aeronautica, il ferroviario, il navale, l’automobile, la farmaceutica, l’agroalimentare. L’implementazione del Pnrr permetterà, inoltre, a queste realtà di beneficiare di maggiori prospettive. Molte aziende francesi sono attive nel Sud Italia, direttamente o attraverso le loro filiali italiane. Alcune hanno impianti produttivi o di fornitura di servizi in queste regioni e sono attive in vari settori: industria, farmaceutica, distribuzione dell'acqua, manutenzione ferroviaria, agroalimentare, energia, consulenza, ecc. Altre sono presenti grazie alla loro rete nazionale in Italia: banche, assicurazioni, supermercati, alberghi e catene di boutique di lusso. (Com)