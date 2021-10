Puglia: Emiliano e Maraschio, 9 mln per centri raccolta differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 9 milioni di euro destinati alla realizzazione di nuovi centri comunali per la raccolta differenziata di rifiuti. È questa la misura contenuta in una delibera firmata dall'assessore all'Ambiente Anna Grazia Maraschio e approvata oggi dalla giunta regionale". Lo ha riferito la Regione Puglia in una nota. Emiliano e Maraschio hanno affermato: "Grazie all'erogazione di questi fondi sarà possibile realizzare, ampliare o adeguare circa 25 centri comunali di raccolta differenziata di rifiuti oltre i 74 già finanziati. Accederanno al finanziamento altrettanti progetti, già presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico del 2019, per una cifra complessiva di 9 milioni 450mila euro che si aggiungono ai 25 milioni già stanziati. Si tratta di un provvedimento importante sia per quanto riguarda il rafforzamento del nostro ciclo regionale di raccolta, sia nell'ottica della lotta al reato di smaltimento illecito". (segue) (Ren)