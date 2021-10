Messico: Lopez Obrador prepara secondo viaggio internazionale, a novembre a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, si recherà il 9 novembre a New York, nella sede delle Nazioni Unite. "Vi informo che andrò il 9 novembre alle Nazioni Unite, perché il Messico assume la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Parlerò di quello che considero il principale problema del mondo, la corruzione che produce diseguaglianza", ha aggiunto il capo dello Stato, secondo cui "nulla ha danneggiato più il Messico che la disonestà dei governanti e la corruzione. Non è una pandemia, è una peste", ha insistito. Il tema è da sempre in cima all'agenda del presidente, frutto della convinzione che le risorse sottratte al malaffare possano coprire le necessità di spesa in favore della nazione tutta, e che la politica può in questo senso assumere un valore "morale". (segue) (Mec)