Messico: Lopez Obrador prepara secondo viaggio internazionale, a novembre a New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella a New York è la seconda trasferta che Lopez Obrador compirà da quando è presidente del Messico. Il capo dello stato ha infatti deciso di limitare al massimo i viaggi internazionali, sia per garantire un'attenzione prioritaria al Paese, sia in omaggio al principio austerità. Lo stesso che lo ha spinto a mettere all'asta l'aereo di Stato, giudicato un inutile sfarzo caricato sulle casse pubbliche. La prima uscita dai confini era stata a luglio del 2020, a Washington, per celebrare l'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Nell'occasione sostenne un bilaterale con l'ex presidente Usa, Donald Trump. (segue) (Mec)