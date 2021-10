Sicilia: Falcone, 7,6 mln per nuovo porto a Noto (Sr) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Falcone ha affermato: "Quello che oggi realizziamo è un sogno infrastrutturale che si avvera per Noto e il suo splendido territorio, a cui finalmente si potrà accedere anche dal mare. Dopo l'impegno del Comune sulla progettazione e il via libera della Commissione Via, abbiamo potuto inserire il progetto nella nuova programmazione, coronando un'ambizione di lunga data di questa capitale del turismo siciliano. Ora proseguiremo con la definizione degli ultimi dettagli procedurali, per poi bandire la gara d'appalto al più presto". Dunque ha concluso: "Dopo anni, interveniamo con una visione complessiva e chiara della portualità in Sicilia, investendo sulle naturali e finora inespresse vocazioni dei territori". (Ren)