Milano: Cecchetti (Lega), serve più sicurezza a Buccinasco, ministro Lamorgese si svegli

- “Il ministro Lamorgese si svegli e si attivi per garantire più sicurezza nel comune di Buccinasco dove oggi un pregiudicato vicino ai clan e coinvolto in reati di droga è stato ucciso in strada a colpi d'arma da fuoco. C'è il rischio di un escalation, di una faida, in un territorio storicamente problematico a livello di criminalità organizzata: ma questo non dobbiamo spiegarlo noi alla Lamorgese, tra l'altro ex prefetto di Milano, dovrebbe saperlo lei da sola, dovrebbe arrivarci lei da sola. Servono più uomini in divisa, più risorse e più mezzi. Lo stesso sindaco parla di un Comune abbandonato dallo Stato, per cui sveglia Lamorgese, prima che ci scappi un altro morto”. Lo dichiara in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)