Messina: tentata rapina in stazione, indagati quattro minori (2)

- Al rifiuto dell’uomo, si sono scagliati contro di lui colpendolo ripetutamente al fine di sottrargli l’orologio ed il borsello. Solo l’intervento di due passeggeri, attirati dalle grida provenienti dalla carrozza attigua, ha posto fine all’aggressione e ha consentito di allertare, tramite il capotreno, gli agenti della Polizia ferroviaria di Taormina, che hanno soccorso il malcapitato. L’uomo, che presentava diverse escoriazioni, ha riferito ai poliziotti che i giovani si erano dileguati scendendo repentinamente dal convoglio. L’attività della baby-gang è stata definitivamente interrotta grazie alle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria eseguite dalla Polizia ferroviaria. La ragazza e un altro giovane sono stati condotti in carcere, mentre gli altri due minori sono stati collocati presso due diverse comunità individuate dalla Direzione del centro per la giustizia minorile per la Sicilia di Palermo. (Ren)