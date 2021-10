Spagna: consegnati a Tribunale documenti su pagamenti da governi venezuelani a Podemos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hugo Carvajal, ex capo dei servizi segreti dell'ex presidente venezuelano Hugo Chavez ha consegnato al giudice del Tribunale nazionale spagnolo, Manuel Garcia-Castellon, una nuova serie di documenti che attesterebbero i pagamenti dei governi di Hugo Chavez e Nicolas Maduro ai diversi membri fondatori di Unidas Podemos. Secondo quanto rivelato dal quotidiano "Ok Diario", questa consegna fa parte dell'intenzione dichiarata di Carvajal, di collaborare con la giustizia spagnola mentre in attesa che si conosca l'esito della richiesta di estradizione negli Stati Uniti. Tra i Carvajal ha consegnato una serie di documenti la scorsa settimana, tra cui un ordine dello stesso Chavez nel 2008 per il pagamento di 5,7 milioni di euro alla Fondazione Ceps, legata a Podemos, per "portare un cambiamento politico ancora più in linea con il governo bolivariano". Il documento, che era stato rivelato nel 2016 da diversi media, cita espressamente Pablo Iglesias (ex leader nazionale), Juan Carlos Monedero e Jorge Vestrynge (attuale segretaria dell'organizzazione) come "alleati naturali della rivoluzione bolivariana". (segue) (Spm)