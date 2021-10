Francia: Credoc, 4 milioni di francesi in una situazione preoccupante causa Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus ha portato 4 milioni di francesi ad una situazione sociale ed economica "preoccupante". È quanto emerge da un'analisi del Centro ricerche per lo studio e l'osservazione della vita (Credoc). Questa fascia della popolazione viene presentata come quella dei "nuovi vulnerabili". "Lavorano spesso nei settori che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione" come il commercio, la ristorazione l'alberghiero o le attività culturali, spiega il Credoc. Il 47 per cento ha meno di 40 anni, uno su due non è diplomato e il 37 per cento ha una famiglia a carico. Un terzo ha beneficiato degli aiuti messi in atto dal governo. (Frp)