Sanità: Battisti (Pd), Regione Lazio apre centro per giovani affetti da disturbi alimentari

- "La crisi pandemica ha decisamente aggravato il disagio psicologico di molti giovani e, in questo quadro, numeri allarmanti si registrano nell'aumento dei disturbi alimentari tra gli adoloscenti. Alcuni dati evidenziano un incremento medio dei casi nell'ultimo anno di oltre il 30 per cento. Per rispondere a questa nuova emergenza, la Regione Lazio aprirà la prima struttura residenziale, presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, dedicata ai minori affetti da bulimia e anoressia". Così in una nota la presidente della commissione regionale Affari istituzionali, Sara Battisti. "Oltre ai venti posti letto - spiega - sarà garantito un programma terapeutico riabilitativo psico-nutrizionale h24 adeguato all'età dei pazienti. Un primo passo, concreto, per contrastare l'aumento dei disagi alimentari causati dall'emergenza sanitaria e per non lasciare soli genitori e familiari dei giovani colpiti da questo disturbo. Il mio grazie all'assessore D'Amato per questo importante segnale di attenzione".(Com)