Thailandia: Covid, da novembre ingresso libero per viaggiatori di Paesi a basso rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo novembre la Thailandia revocherà le restrizioni ai viaggiatori vaccinati provenienti da dieci Paesi considerati a basso rischio dal punto di vista della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato oggi il primo ministro, Prayut Chan-ocha, in un discorso in televisione. La lista di Paesi comprende Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Singapore e Germania. Gi altri saranno specificati in un secondo momento. Il premier ha spiegato che la decisione è coerente col piano del governo di riaprire gradualmente il Paese al turismo internazionale. “Siamo nell’alta stagione e non possiamo perdere questa opportunità”, ha affermato. Prayut ha aggiunto che dal primo dicembre potranno riaprire e servire alcolici tutti i ristoranti, bar e luoghi di intrattenimento. Dal primo ottobre sono state allentate le misure di quarantena e riaperte alcune attività, in considerazione dell’avanzamento della campagna di vaccinazione. Per quanto riguarda il turismo, dopo l’isola di Phuket, riaperta ai soli turisti stranieri vaccinati dal primo luglio, era stata precedentemente ipotizzata una riapertura limitata alla capitale Bangkok e alle province di Chonburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan e Chiang Mai.(Fim)