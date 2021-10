Georgia: premier Gharibashvili, non ci sarà alcuna estradizione per Saakashvili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno sta chiedendo l’estradizione dell’ex presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, e anche se dovesse accadere ciò non avverrà. Lo ha detto il premier georgiano, Irakli Gharibashvili, parlando alla stampa. “A oggi Saakashvili dovrà scontare sei anni di carcere. Prima il detenuto Saakashvili si rende conto di questa realtà, meglio sarà per lui e per i suoi compagni di partito”, ha detto il primo ministro georgiano. Alla domanda se Saakashvili sarebbe stato consegnato all’Ucraina, il primo ministro ha detto che la vicenda è fuori questione. "E' fuori discussione, lo confermo al 100 per cento. Innanzitutto nessuno sta chiedendo l'estradizione di Mikhail Saakashvili, e anche se dovessero chiederlo nessuno lo estraderà. Fra sei anni, terminato il periodo di detenzione, potrà andare in qualsiasi Paese”, ha detto il premier. Gharibashvili ha parlato anche dello sciopero della fame messo in atto dall’ex presidente. "Vi dico con piena responsabilità che questo circo e spettacolo che abbiamo visto in questi giorni, ovviamente, ha un solo scopo: Saakashvili deve alzare la temperatura prima del secondo turno delle elezioni amministrative (sapendo che saranno sconfitti ovunque al secondo turno) e mostrare al pubblico che è gravemente malato”, ha detto il primo ministro. “Ogni giorno medici molto qualificati monitorano le sue condizioni di salute e sono soddisfacenti. Quando una persona dice che è in sciopero della fame, non dovrebbe mangiare mezzo chilo di miele. Lo dico con piena responsabilità. Anche il servizio competente ha diffuso informazioni a riguardo, ha acquistato personalmente sette scatole di miele. Stop a queste bugie e agli inganni nei confronti della popolazione", ha detto Gharibashvili. (segue) (Rum)