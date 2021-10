Georgia: premier Gharibashvili, non ci sarà alcuna estradizione per Saakashvili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il medico di Saakashvili, Nikoloz Kipshidze, tuttavia questa mattina ha chiesto il trasferimento dell'ex presidente in una clinica. "Lo sciopero della fame è severamente vietato per tali pazienti, può causare danni a vari organi. La prognosi in tutti i casi è una: esito letale, morte. Mi recherò nella struttura penitenziaria e incontrerò prima il direttore del carcere o il medico capo del carcere per esplorare attraverso tutte le opzioni”, ha detto Kipshidze. “Potrebbe essere necessario trasferirlo in qualsiasi momento, perché il centro medico del carcere stesso non è attrezzato per effettuare seri trattamenti di rianimazione", ha aggiunto il medico a “Mtavari Tv”. Dal carcere, intanto, Saakashvili fa sapere che, invece di piangere la sua scomparsa in anticipo è meglio prepararsi e celebrare insieme la vittoria il 30 ottobre al secondo turno delle elezioni amministrative. L’ex presidente scrive queste parole in una lettera diffusa al pubblico dal suo avvocato, Nika Gvaramia. "Vorrei rivolgere a tutti una richiesta: ora ci sono le elezioni e ci deve essere tutta l'attenzione. Dobbiamo cambiare il Paese in molti modi, e tra questi, ovviamente, la cosa più importante è vincere. le elezioni. Io, da parte mia, farò del mio meglio per tirare avanti entro il 30 ottobre, anche di fronte alla continua fame. Invece di piangermi in anticipo, è meglio prepararsi e festeggiare insieme la vittoria il 30 ottobre", ha detto Saakashvili. (Rum)