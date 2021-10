Slovacchia: Sme Rodina minaccia di uscire dalla maggioranza su riforma ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito slovacco Sme Rodina non voterà a favore della riforma degli ospedali e di quella della giustizia nella sua forma attuale, anche se questo dovesse equivalere a lasciare la coalizione di governo. Lo ha dichiarato il leader della formazione e presidente del Consiglio nazionale slovacco Boris Kollar, ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. Kollar ha richiamato l’accordo di coalizione, il quale prevede sostegni alle regioni meno sviluppate della Slovacchia e ritiene che le riforme in questione cozzino con questo obiettivo. Il presidente del Parlamento monocamerale slovacco è infatti contrario alla razionalizzazione e fusione di una serie di tribunali, così come alla “interruzione di ospedali”. (Vap)