Governo: Letta, Pd vuole aiutare esecutivo, Lega decida se dentro o fuori

- "Non voglio minimamente in momento come questo apparire come quello che vuole sabotare il governo", il Partito democratico "vuole aiutare questo governo a far bene", ma "deve essere chiaro che c'è una parte politica che sta con un piede dentro e uno fuori e deve decidere cosa vuole fare". Lo ha detto con riferimento alla Lega il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a "Mezz'ora al Massimo" sul sito de "La Stampa". (Rin)