Bielorussia: autorità accusano soldati polacchi di forzare migranti in territorio bielorusso

- La guardia frontaliera della Polonia ha cercato di costringere migranti ad attraversare il confine con la Bielorussia manganellandoli e sparando colpi di avvertimento in aria. Lo ha dichiarato il comitato statale bielorusso per la sorveglianza della frontiera. Soltanto la scorsa settimana la guardia frontaliera polacca ha accusato pattuglie bielorusse di aver sparato a salve in direzione della Polonia. Minsk respinge le accuse e chiede chiarimenti da Varsavia. (Rum)