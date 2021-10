Pa: Funzione pubblica, alle 16 di oggi adesione a sciopero Usb pari al 2,89 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su un primo campione casuale delle Amministrazioni pubbliche che hanno inserito i dati nel sistema telematico di rilevazione, pari al 16,46 per cento del totale, il tasso di adesione del personale pubblico allo sciopero proclamato oggi da Usb e dalle altre sigle del sindacalismo di base alle ore 16 risulta pari al 2,89 per cento. I dati definitivi saranno resi noti entro la prima mattinata di domani. Secondo i dati della Questura di Roma, al presidio nei pressi di palazzo Vidoni erano presenti circa 250 manifestanti. Lo rende noto il dipartimento della Funzione pubblica. (Com)