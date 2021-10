Difesa: Airbus, Zephyr raggiunge nuove vette durante campagna test di volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Airbus Zephyr S ha completato con successo la sua campagna di test di volo 2021 negli Stati Uniti. L'ultimo volo dell'Airbus High Altitude Platform System (Haps) a energia solare è stato completato il 13 settembre in Arizona, Usa, concludendo la più ambiziosa e riuscita campagna di volo dello Zephyr fino ad oggi. Secondo quanto riferito in un comunicato di Airbus, l'obiettivo di questa campagna era chiaramente orientato al cliente: era dimostrare l'uso che si poteva fare dello Zephyr nel contesto delle future operazioni al di fuori dello spazio aereo ristretto e al di sopra dello spazio aereo in uso da parte degli aeromobili commerciali. Dotato di un sistema avanzato di osservazione ottica della terra (Optical advanced earth observation system for Zephyr - Opaz), lo Zephyr si è dimostrato in grado di fornire una visione istantanea, costante e migliorata della situazione. "La collaborazione tra Airbus e il team Zephyr ha permesso di fare un significativo passo avanti nel dimostrare le capacità dell'Haps durante la campagna di test di volo condotta nel 2021. Le attività di questa estate sono un passo importante verso l'operatività della stratosfera", ha affermato James Gavin, Future capability group head presso Defense Equipment & Support, il dipartimento acquisti del ministero della Difesa del Regno Unito. (segue) (Com)