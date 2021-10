Difesa: Airbus, Zephyr raggiunge nuove vette durante campagna test di volo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investire in tecnologie di difesa all'avanguardia è essenziale per sviluppare capacità militari di livello mondiale. Zephyr è un importante programma per il Comando strategico del Regno Unito e il successo di questi recenti voli dipende da molte soluzioni tecniche innovative. Questa è una pietra miliare importante per lo Zephyr che contribuisce allo sviluppo di nuovi concetti e mezzi per supportare le operazioni militari, in particolare nel contesto dell'integrazione multidominio", ha affermato il major general Rob Anderton-Brown, director capability and Mdi change programme del Comando strategico. La campagna includeva sei voli, quattro voli di prova a bassa quota e due voli stratosferici di circa 18 giorni ciascuno, per un totale di oltre 36 giorni di volo stratosferico. Inoltre 887 ore di volo sono state aggiunte alle 2.435 ore di volo stratosferiche accumulate finora dallo Zephyr, il che rappresenta un progresso significativo per l'HAPS e un importante passo avanti nell'uso operativo della stratosfera da parte dei suoi clienti. "La sua estrema, credibile e comprovata persistenza, agilità stratosferica e interoperabilità del carico utile sono le ragioni per cui Zephyr è leader nel suo settore. È una soluzione sostenibile a energia solare per estendere la rete Isr, che può fornire dati vitali di osservazione della Terra e connettività in futuro, dove è necessario", ha dichiarato Jana Rosenmann, head of unmanned aerial systems di Airbus. (segue) (Com)