Difesa: Airbus, Zephyr raggiunge nuove vette durante campagna test di volo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa capacità innovativa e potenzialmente rivoluzionaria si adatta alla visione di Airbus di procedere verso una rapida operatività della stratosfera. "Carbon neutral", lo Zephyr utilizza l'energia solare per volare e ricaricare le batterie. Non consuma carburante e non genera emissioni di carbonio. Capace di mantenersi nella stratosfera per mesi, lo Zephyr offrirà nuove capacità di rilevamento, identificazione e connessione a clienti commerciali e militari. Rivoluzionerà la gestione dei disastri e controllerà meglio la diffusione degli incendi boschivi o delle fuoriuscite di petrolio. Zephyr fornirà una sorveglianza costante, terrà traccia dell'evoluzione ambientale del pianeta e consentirà alle parti più isolate del mondo di comunicare. (Com)