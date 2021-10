Pa: Dieni (M5s), nostra mozione per migliorare lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la deputata del Movimento cinque stelle, Federica Dieni, durante il suo intervento in Aula in merito alla mozione presentata dal M5s sul lavoro agile nella Pubblica amministrazione ha rilevato che "dal 15 ottobre, come deciso dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, tutti i dipendenti pubblici torneranno a svolgere la propria attività lavorativa in presenza. Come Movimento cinque stelle - ha aggiunto la parlamentare - riteniamo che il lavoro agile, in tutti quegli ambiti che non richiedono una presenza fisica in ufficio, vada migliorato, regolamentato ma sicuramente non eliminato, tornando a una visione del lavoro pre-Covid". L'esponente pentastellata ha proseguito: "Lo smart working si è infatti dimostrato indispensabile per prevenire il contagio e ha rappresentato un vantaggio sia per i dipendenti, sia per la Pubblica amministrazione, che ha visto ridurre notevolmente le spese e ha fatto un notevole passo in avanti nel campo dell'informatizzazione, sempre più necessaria al Paese per affrontare sfide imminenti come quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Mentre il Paese si trova ancora in stato di emergenza, la cancellazione di questa esperienza, senza delle linee guida chiare per il ritorno in presenza, rappresenta una visione miope della situazione che non tiene conto dei benefici in termini di sostenibilità, riduzione del traffico e prevenzione degli affollamenti sui mezzi di trasporto e nei luoghi di lavoro". (segue) (Com)