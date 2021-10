Pa: Dieni (M5s), nostra mozione per migliorare lavoro agile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieni ha continuato: "Per questo, il M5s ha presentato una mozione che impegna il governo ad adottare iniziative per il riordino della normativa vigente, anche attraverso i Piani organizzativi del lavoro agile (Pola), e a definire al 30 per cento la quota minima dei dipendenti in smart working. Il Paese ha bisogno di proseguire questo percorso, per innovare ulteriormente la nostra Pubblica amministrazione, senza impedirne i progressi". (Com)